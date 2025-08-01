Правительство сформировало список госкомпаний, которые переедут из Москвы

«Ведомости»: кабмин сформировал список из 170 компаний для переезда из Москвы

Правительство России определило критерии переезда некоторых компаний из Москвы. В первую очередь перемещать будут госкорпорации и компании с госучастием, в которых работают не менее 2000 человек, сообщает газета «Ведомости».

В предварительном списке находится около 170 организаций. Работу над перечнем ведет Минэкономразвития. Один из собеседников газеты рассказал, что кабмин предлагает расширить перечень «переезжающих», включив туда дочерние компании.

При этом для части компаний будет предусмотрен «более мягкий» вариант – перенос «некоторых их функций» при условии обязательного создания рабочих мест в регионе.

Работа началась после поручения президента Владимира Путина по итогу Петербургского международного экономического форума 2024 года. Он призвал обратить особое внимание на регионы в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Эксперты предупреждают, что при переезде крупных компаний возникают в первую очередь инфраструктурные риски. Кроме того, в новых регионах присутствия может не оказаться необходимых кадров.

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