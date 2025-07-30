Трамп назвал размер пошлин, которые США планируют ввести в отношении индийских товаров

Вашингтон намерен ввести на поставляемые в США индийские товары импортные пошлины в размере 25%, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Шотландии в США, отметил, что подготовка американо-индийской торговой сделки пока не завершена. Он указал, что Индия была хорошим другом, но это не мешало ей взимать пошлины, которые были выше, чем почти у любой другой страны. Но сейчас, подчеркнул Трамп, у власти в Вашингтоне находится он, и Соединенными Штатами больше нельзя поступать подобным образом.

Поэтому, добавил президент США, Индия будет платить пошлины в 25%.

17 июля министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна готова заместить российскую нефть поставками из других стран в случае введения санкций США. Так он прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей нефти из России.

Ранее Трамп пригрозил России пошлинами в 100%.