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Трамп пригрозил России пошлинами в 100%

Трамп введет пошлины против РФ, если конфликт на Украине не решится за 50 дней
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России, если за 50 дней не удастся достичь урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами», — заявил он.

Накануне британский аналитик Александр Меркурис заявил, что американский лидер может объявить о новых мерах в отношении России, касающихся конфликта на Украине. Он пояснил, что речь может пойти о поддержке законопроекта сенатора Линдси Грэма.

Документ предусматривает введение 500% тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал блефом сообщения о «секретном оружии» Трампа против РФ.

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