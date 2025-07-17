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Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти в случае санкций США

Министр нефти Индии Пури заявил о готовности страны обойтись без нефти из РФ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Индия готова заместить российскую нефть поставками из других стран в случае введения санкций США. Об этом заявил министр нефти Хардип Сингх Пури на отраслевом форуме в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — прокомментировал он угрозу Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российской нефти.

По словам Пури, Индия уже сотрудничает с 40 поставщиками, включая Гайану, Бразилию и Канаду, которые смогут компенсировать выпадающие объемы.

По данным агентства, в первом полугодии 2025 года Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей 35% от общего импорта. Главной причиной закупок у России остаются существенные скидки (до $15–20 за баррель), предложенные из-за западных ограничений.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали ультиматум Трампа.

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