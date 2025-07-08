Сотовый оператор предоставил абонентам BNPL-сервис в мобильном приложении

«МегаФон» открыл для клиентов доступ к беспроцентной рассрочке (BNPL-услуге), позволяющей по частям оплачивать товары в интернет-магазине оператора, в мобильном приложении. При помощи сервиса можно приобрести не только сам гаджет — например, смартфон, но и сим‑карту к нему, уточнили в компании.

«Сервис облегчает жизнь потребителю, а наличие опции в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по «бесшовному» пути: сразу после активации лимита клиент может перейти из мобильного приложения в интернет-магазин МегаФона», — отметила руководитель бизнес‑юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона» Фарида Ахундова.

После завершения пилотного тестирования опции и анализа результатов «МегаФон» изучит возможность распространения сервиса на всю абонентскую базу.

В каналах продаж МегаФона сервисами BNPL чаще всего пользуются для оплаты смартфонов — на них приходится 75,2% оплат по частям. На втором месте — категория аксессуаров (10,7%), замыкает топ-3 настройка оборудования (4,2%), которая включает в себя, например, установку на гаджет необходимых программ и приложений, настройку устройств для умного дома и тому подобное.