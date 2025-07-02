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Россияне пожаловались на физическое насилие и проверки в Азербайджане

Посольство РФ в Азербайджане: от россиян поступили жалобы на насилие и проверки
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц. Об этом сообщает посольство РФ в Telegram-канале.

«За последние сутки в Посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма», — говорится в сообщении.

По данным посольства, неизвестные лица прибывали на места проживания россиян, некоторые из них представлялись сотрудниками полиции, и требовали предоставить документы для проверки. Помимо этого, они интересовались целью пребывания россиян на территории страны. Некоторые обратившиеся заявили, что к ним и их родственникам применялось физическое насилие.

В публикации говорится, что в случае возникновения подобных ситуаций следует обращаться за помощью по номеру: +994 50 270 26 59.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

Ранее МИД Азербайджана вызвал российского посла.

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