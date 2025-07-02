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Турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану

Türkiye Today обвинило телеведущего Соловьева в угрозах Баку
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Телеведущий Владимир Соловьев якобы угрожал Азербайджану, когда вел свою программу. Об этом пишет турецкое издание Türkiye Today.

Журналисты опубликовали цитату, которую приписали Соловьеву:

«Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре».

В СМИ также утверждают, что российский журналист напомнил об экономических связях между РФ и Азербайджаном, и о том, сколько денег поступает из Москвы в Баку, пригрозив, что «ситуация может кардинально измениться».

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Азербайджана назвали способ улучшить отношения с Россией.

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