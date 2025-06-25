МИД Ирана заявил, что США должны возместить нанесенный ущерб

Заместитель главы МИД исламской республики Саид Хатибзаде заявил, что США должны возместить ущерб, причиненный ударами. Его слова передает агентство Mehr.

«Вашингтон должен выплатить [Тегерану] компенсацию за ущерб, причиненный иранским объектам», — отметил Хатибзаде.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс после американских ракетных ударов по Ирану заявил о появлении международной «доктрины» президента Дональда Трампа.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее в США назвали неверными сообщения о частичном уничтожении ядерной программы Ирана.