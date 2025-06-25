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В США утвердили новую доктрину после американских ударов по Ирану

Вэнс после ударов США по Ирану заявил о появлении «доктрины Трампа»
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Daniel Cole/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после американских ракетных ударов по Ирану заявил о появлении международной «доктрины» президента Дональда Трампа. Об этом политик сказал в интервью изданию Breitbart.

По словам Вэнса, эта доктрина состоит не в том, чтобы менять режимы в других странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в крайних случаях, не вовлекаясь при этом в длительные вооруженные конфликты.

Вице-премьер считает, что доктрина Трампа станет доминирующей силой во внешней политике США, а не только во внешней политике Республиканской партии. Вэнс высказал мнение, что люди будут очень четко понимать этот подход, определять интересы Вашингтона, пытаться прибегать к дипломатии, а затем использовать подавляющую военную силу, «когда дипломатия терпит неудачу».

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты не пытаются изменить режим или создать демократию в других странах, не пытаются «превратить Иран в Висконсин», а уничтожают ядерную программу, и как только это будет сделано, американцы «уйдут».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в США назвали неверными сообщения о частичном уничтожении ядерной программы Ирана.

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