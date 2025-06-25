В США назвали неверными сообщения о частичном уничтожении ядерной программы Ирана

Сообщения ряда американских СМИ о том, что США якобы не уничтожили, а лишь замедлили и отбросили на несколько месяцев ядерную программу Ирана, — неверны. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью изданию Politico.

На этой неделе телеканал CNN со ссылкой на доклад Разведывательного управления минобороны США писал, что американские удары по трем иранским ядерным объектам якобы не уничтожили основные компоненты ядерной программы Исламской Республики и, по предварительной оценке разведки, лишь «отбросили» ее развитие на несколько месяцев.

Рубио назвал сообщение CNN «ложной историей». По его словам, она не должна распространяться, «потому что не передает точно то, что происходит».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп назвал телеканалы MSNBC и CNN «мразями» и «мусором» из-за фейк-новостей.