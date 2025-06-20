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В России оценили запрет на покупку квартир за наличные

Девелопер Раджабова назвала необоснованным запрет на покупку квартир за наличные
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Pixabay

Запрет на покупку квартир за наличные не является обоснованным, заявила «Газете.Ru» директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Пока идея властей выглядит недостаточно определенной. Не считаю обоснованным запрет совершения сделок с помощью наличных, ведь это не противоречит законодательству России. К тому же, за последние годы доля реализации недвижимости за наличные уже резко сократилась. В основном используется схема, в рамках которой банк как третье лицо предоставляет аккредитив. Такой порядок значительно повышает безопасность финансовых операций. Инициатива по запрету наличных расчетов не приведет к сокращению числа пострадавших от мошенничества», — отметила Раджабова.

По ее словам, как правило, жертвы афер переводят деньги преступникам в безналичной форме.

Раджабова подчеркнула, что в российских мегаполисах уже почти все сделки совершаются в безналичной форме. Но иная ситуация наблюдается в небольших населенных пунктах. Их жители часто обладают невысоким уровнем финансовой грамотности, что становится в том числе причиной их уязвимости к угрозе мошенников, уточнила девелопер. Но она считает, что запрет наличных расчетов не решит проблему, и нужно активнее заниматься просветительской деятельностью в масштабах страны.

Раджабова поддержала идею по регламентации рынка риелторских услуг. По словам эксперта, сегодня на рынке работает много некомпетентных специалистов, которые могут создать клиентам проблемы даже не из мошеннических побуждений, а из-за низкой квалификации. И, конечно, подобную ситуацию необходимо корректировать, уверена Раджабова.

Генпрокуратура 17 июня поддержала инициативу «Единой России» ввести запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличный расчет. Речь идет о законопроекте, регулирующем деятельность риелторов, его автор — депутат Госдумы и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее россиянам рекомендовали застраховать загородные дома из-за пожаров.

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