В России возник дефицит врачей

В 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru.

Причем 62% добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще 27% отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. И лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков. Остальные затруднились ответить.



Работодатели также поделились, специалистов каких категорий им сложнее всего найти. И лидирующая позиция оказалась у среднего медперсонала — эту категорию работников сложнее всего искать сразу 48% или каждой второй опрошенной медицинской организации в России. На втором месте — врачебный персонал (высшая категория, кандидаты медицинских наук и др.). Эту категорию работников сложно искать сразу 37% опрошенных компаний. На третьем месте — административный персонал в медицине. С ним испытывают проблемы еще 29%.



По мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка кадров в медицине происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) — ее отметили 59%, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда (51%) и быстрое выгорание персонала (42%).



Опрошенные назвали и свои причины текучки кадров:



• «Сотрудников уже не держит стабильная работа, важнее всего комфорт, заработная плата, ДМС».

• «Нужно, чтобы начальство вставало на сторону своих работников, а не на сторону клиентов».

• «Больше практики в вузах, меньше бумажной волокиты».



В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее в Роскачестве заявили, что ожидают дефицит медиков.