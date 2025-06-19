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В России возник дефицит врачей

HeadHunter: 80% опрошенных работодателей заявили о проблемах в подборе врачей
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SvetaKost/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Таковы результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru.

Причем 62% добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще 27% отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. И лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков. Остальные затруднились ответить.
 
Работодатели также поделились, специалистов каких категорий им сложнее всего найти. И лидирующая позиция оказалась у среднего медперсонала — эту категорию работников сложнее всего искать сразу 48% или каждой второй опрошенной медицинской организации в России. На втором месте — врачебный персонал (высшая категория, кандидаты медицинских наук и др.). Эту категорию работников сложно искать сразу 37% опрошенных компаний. На третьем месте — административный персонал в медицине. С ним испытывают проблемы еще 29%.
 
По мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка кадров в медицине происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) — ее отметили 59%, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда (51%) и быстрое выгорание персонала (42%).
 
Опрошенные назвали и свои причины текучки кадров:
 
• «Сотрудников уже не держит стабильная работа, важнее всего комфорт, заработная плата, ДМС».
• «Нужно, чтобы начальство вставало на сторону своих работников, а не на сторону клиентов».
• «Больше практики в вузах, меньше бумажной волокиты».
 
В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее в Роскачестве заявили, что ожидают дефицит медиков.

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