В России ожидают дефицита инженеров, рабочих и медиков

В ближайшие два года в России возникнет дефицит инженеров, рабочих и медиков. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Причины этого — демографические провалы 90-х, миграция квалифицированных специалистов и технологические изменения. Дефицит инженеров особенно будет наблюдаться в сфере энергетики, машино- и авиастроения. В России усиливается курс на импортозамещение и развитие собственного производства. Возрождение промышленности требует узкопрофильных рабочих, и пока работодатели и вузы не вырастят новое поколение экспертов в этих областях, вопрос дефицита и конкуренции за рабочую силу будет стоять очень серьезно. Зарплата этих специалистов варьируется от 130 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона и уровня квалификации», — отметила Ганькина.

По ее словам, среди рабочих особенно будет не хватать сварщиков, станочников, электромонтажников и токарей. Эксперт пояснила, что в 2000-2010-е годы было заметно снижение финансирования и престижности этих профессий, а, следовательно, профильным колледжам и вузам было некого обучать. Параллельно с этим в стране активно происходит развитие дальних регионов, которые также требуют квалифицированных рабочих. Уровень зарплаты рабочих — от 90 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона и уровня квалификации, уточнила Ганькина.

В медицинской сфере эксперт ожидает недостатка фельдшеров, терапевтов, врачей общей практики. Ганькина сказала, что уходящий на пенсию кадровый костяк и хроническая нехватка медицинского персонала в регионах делают эту профессию особенно востребованной. Такие специалисты также крайне подвержены выгоранию, а совершенствование мер поддержки врачей требует внимания со стороны государства. Зарплата у медиков — от 70 тыс. до 180 тыс. рублей, заключила директор департамента. Кроме того, в регионах с дефицитом кадров возможны надбавки и соцпакеты.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит сварщиков.