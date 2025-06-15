Глава РЭЦ Никишина: Россия и Китай ведут переговоры о защите товаров от подделок

Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок. Об этом РИА Новости заявила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Она подчеркнула, что стороны прорабатывают меры по недопущению введения в заблуждение китайского потребителя, которые заинтересованы, и власти Китая.

Никишина добавила, что Москва видит спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам. Но подобная популярность породила вал подделок, что является риском для имиджа.

До этого сообщалось, что с января по май 2025 года объем торговли между Россией и Китаем составил $88,8 млрд, что на 8,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на текущее снижение, в прошлом году объем торговли между странами вырос на 26,3% и достиг рекордных $240,1 млрд. В начале 2024 года этот показатель обновил максимум, достигнув $244,8 млрд.

Ранее россиян предупредили о невозможности отличить подделку от оригинального товара.