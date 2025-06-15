На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Китай ведут переговоры о защите товаров от подделок

Глава РЭЦ Никишина: Россия и Китай ведут переговоры о защите товаров от подделок
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия и Китай ведут межправительственные переговоры, чтобы выработать механизм защиты российских экспортных товаров от подделок. Об этом РИА Новости заявила глава Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Она подчеркнула, что стороны прорабатывают меры по недопущению введения в заблуждение китайского потребителя, которые заинтересованы, и власти Китая.

Никишина добавила, что Москва видит спрос и интерес на китайском рынке к российским товарам. Но подобная популярность породила вал подделок, что является риском для имиджа.

До этого сообщалось, что с января по май 2025 года объем торговли между Россией и Китаем составил $88,8 млрд, что на 8,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Несмотря на текущее снижение, в прошлом году объем торговли между странами вырос на 26,3% и достиг рекордных $240,1 млрд. В начале 2024 года этот показатель обновил максимум, достигнув $244,8 млрд.

Ранее россиян предупредили о невозможности отличить подделку от оригинального товара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами