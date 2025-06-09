Торговля между Россией и Китаем снизилась за первые пять месяцев 2025 года

С января по май 2025 года объем торговли между Россией и Китаем составил $88,8 млрд, что на 8,2% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Китай сократил экспорт в Россию на 6,6% — до $38,9 млрд. Импорт из России также снизился — на 9,5%, до $49,9 млрд. В мае товарооборот между двумя странами составил $17,7 млрд — на 0,6% меньше, чем в апреле. Из них $8,1 млрд пришлись на китайский экспорт, а $9,6 млрд — на российские поставки в КНР.

Несмотря на текущее снижение, в прошлом году объем торговли между странами вырос на 26,3% и достиг рекордных $240,1 млрд. В начале 2024 года этот показатель обновил максимум, достигнув $244,8 млрд.

Основу российского экспорта в Китай составляют нефть, газ и уголь. Кроме того, Россия поставляет металлы, древесину, морепродукты и сельхозпродукцию. Китай, в свою очередь, экспортирует в Россию технику, автомобили, электронику, оборудование, одежду, игрушки и другие потребительские товары.

Ранее Йемен и Россия договорились о сотрудничестве.