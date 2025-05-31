Россиян предупредили о невозможности отличить подделку от оригинального товара

У россиян нет возможности достоверно отличить подделку от оригинального товара, рассказал «Газете.Ru» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

«От подделок никто не застрахован. Попасть они могут в любые магазины, не только на маркетплейсы. Их закупают на фабриках, которые занимаются производством подделок, завозят в страну, покупают на подделки честные знаки и начинают реализовывать как в стационарной торговле, так и в онлайн. Потребителю проверить, подделка перед ним или нет, практически невозможно. Дело в том, что установить оригинальность товара может только производитель. А многие известные производители официально покинули российский рынок и не оказывают поддержки потребителям на территории страны», — пояснил Янин.

По его словам, из-за этого получить мнение представителя компании-изготовителя в России по большинству известных торговых марок сейчас невозможно. Янин сказал, что если товар качественный, внешне похож на оригинал и функционирует, то без оценки правообладателя торгового знака доказать, что это подделка, будет очень сложно. А для судьи решение о том, кто прав, а кто виноват, должно строиться на заключении, которое может выдать только правообладатель, владелец торговой марки, заключил эксперт.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2024 году в России было выявлено около 5,8 млн единиц контрафактной продукции, что на 1 млн больше, чем в 2023 году (4,9 млн) . Основными категориями подделок стали одежда, обувь, игрушки и упаковочные материалы. Контрафактная продукция поступает в Россию преимущественно из Китая, ОАЭ, Турции и других стран Ближнего Востока. Также фиксируются попытки ввоза через территорию Казахстана. В 2024 году ущерб правообладателям от контрафактной продукции составил 3,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко вырос объем поддельной бытовой химии.