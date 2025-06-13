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Цена на нефть замедлила рост после утреннего подорожания

Цена на нефть замедлила темпы роста, Brent торгуется за $74 за баррель
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Максим Богодвид/РИА Новости

Вечером пятницы, 13 июня, цены на нефть продолжают активно расти, хотя темпы ослабли по сравнению с наблюдавшимися ранее в ходе сессии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным на 17:40 по московскому времени, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $4,7 (6,78%), составив $74,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с июльским сроком исполнения на Нью-Йоркской товарной бирже поднялись в цене на $4,69 (6,89%), достигнув $72,73 за баррель.

Утром сообщалось, что цена нефти марки Brent увеличилась до $78 на фоне конфликта между Израилем и Ираном. По данным торгов на 05:30 по московскому времени, стоимость Brent возросла на 11,6%, достигнув $78,5 за баррель. Однако к 05:55 (МСК) темпы роста замедлились, и цена составила $77,36 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года вырос на 13,5%.

Ранее акции российских нефтяников заметно выросли.

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