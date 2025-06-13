Нефть Brent резко выросла в цене на фоне атаки Израиля по Ирану

Нефть марки Brent подорожала до $78 на фоне атаки Израиля по Ирану

Нефть марки Brent подорожала до $78 на фоне атаки Израиля по Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на бирже ICE.

Согласно данным торгов на 05:30 (МСК), цена Brent росла на 11,6%, до $78,5 за баррель. Позднее, к 05:55 (МСК), рост стоимости замедлился на уровне $77,36 за баррель, в то время как фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года вырос сразу на 13,5%.

До этого стало известно, что Израиль нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в иранском городе Тебриз. Известно, что повреждено оборудование завода — о пострадавших сотрудниках НПЗ не сообщается.

Также иранское государственное агентство IRNA сообщило, что несколько часов назад на объекте Ахмади Рошан в городе Натанз, где добывают уран, произошел взрыв. По данным иранского телевидения, признаков радиоактивного заражения после атаки не обнаружено.

Израильская армия ночью объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удары в «сердце иранской программы ядерного обогащения».