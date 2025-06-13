На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акции российских нефтяников выросли после взлета цен на Brent

Акций российских нефтяных компаний выросли на фоне ударов Израиля по Ирану
close
Shutterstock

Акции российских нефтяных компаний продемонстрировали рост после того, как цена на нефть марки Brent в ночь на 13 июня поднялась до $78,5 за баррель. Об этом сообщает РБК.

По состоянию на 12:07 по московскому времени, изменения в котировках выглядят следующим образом: «Русснефть» увеличилась на 5,01% и достигла ₽123,6; «Роснефть» выросла на 3,12%, до ₽429,9; «Газпром нефть» поднялась на 2,65%, до ₽534,35; обыкновенные акции «Татнефти» выросли на 2,34%, до ₽637,5; обыкновенные акции «Башнефти» увеличились на 1,76%, до ₽1851; акции ЛУКОЙЛа поднялись на 2,03%, до ₽6299; обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 1,27%, до ₽22,275.

Отраслевой индекс Мосбиржи в секторе нефти и газа увеличился до 7366,14 пункта, что на 1,6% выше уровня закрытия 11 июня.

До этого сообщалось, что Цена нефти марки Brent увеличилась до $78 на фоне конфликта между Израилем и Ираном. По данным торгов на 05:30 по московскому времени, стоимость Brent возросла на 11,6%, достигнув $78,5 за баррель. Однако к 05:55 (МСК) темпы роста замедлились, и цена составила $77,36 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года вырос на 13,5%.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом Израилю.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами