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США пытаются навязать ЕС грязный газ, не учитывая экологические усилия альянса

РИА Новости: США пытаются навязать Европе грязный газ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

США пытаются навязать Европе грязный газ, перечеркивая экологические усилия альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире».

Отмечается, что США хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ вместо взамен российского конвенционального.

«США пытаются навязать ЕС газ, характеристики которого могут полностью перечеркнуть результат европейских усилий, включая германские, по борьбе с глобальным потеплением, в частности, сорвать достижение стратегической цели ЕС сокращения выбросов на 55% к 2030 году и отказа от угольной генерации», — говорится в докладе.

Новость дополняется.

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