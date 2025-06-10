США пытаются навязать ЕС грязный газ, не учитывая экологические усилия альянса

США пытаются навязать Европе грязный газ, перечеркивая экологические усилия альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире».

Отмечается, что США хотят поставлять в Европу свой сжиженный природный газ вместо взамен российского конвенционального.

«США пытаются навязать ЕС газ, характеристики которого могут полностью перечеркнуть результат европейских усилий, включая германские, по борьбе с глобальным потеплением, в частности, сорвать достижение стратегической цели ЕС сокращения выбросов на 55% к 2030 году и отказа от угольной генерации», — говорится в докладе.

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