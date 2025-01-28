Оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода из-за долгов

В компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока — 2», не исключили продажу трубопровода для выплат крупным кредиторам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда швейцарского кантона Цуг.

Представители компании заявили, что продажа трубопровода является не единственным способом покрытия долгов. В качестве альтернативы в Nord Stream 2 AG рассматривают возможность реконструкции компании. Отмечается, что подобные меры могут помочь оператору «в большей степени или даже полностью» удовлетворить требования инвесторов.

Кроме того, расплатиться с мелкими кредиторами, по мнению представителей, помогла бы «отсрочка всех положенных законом норм». Банкротство оператора, по данным суда, привело некоторых инвесторов проекта «на грань существования».

До этого министерство энергетики Дании разрешило Nord Stream AG законсервировать поврежденный участок трубы.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Польше предложили демонтировать «Северные потоки».