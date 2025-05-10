ЕС сократил импорт СПГ из РФ и резко нарастил его закупки в США

Россия сократила экспорт СПГ в Европу в первые четыре месяца 2025 года на 2,4%

Россия в январе-апреле 2025 года сократила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel, передает ТАСС.

Объем поставок составил 7,6 млрд куб. м, в то время как в 2024 году он составил 7,8 млрд куб. м. При этом одновременно ЕС рекордно нарастил закупки газа с американского направления (США, Тринидат и Тобаго) до 27,4 млрд куб. м, что на 23% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

До этого сообщалось, что Европа в апреле импортировала рекордный объем СПГ за все время наблюдений.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в апреле потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, превысив мартовские показатели на 1%. Кроме того, результат этого года на 20% больше показателей апреля 2024 года.

Этот показатель стал самым высоким за все время наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в марте текущего года (12,7 млрд куб. м).

Ранее оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода из-за долгов.