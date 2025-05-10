Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС сократил импорт СПГ из РФ и резко нарастил его закупки в США

Россия сократила экспорт СПГ в Европу в первые четыре месяца 2025 года на 2,4%
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия в январе-апреле 2025 года сократила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel, передает ТАСС.

Объем поставок составил 7,6 млрд куб. м, в то время как в 2024 году он составил 7,8 млрд куб. м. При этом одновременно ЕС рекордно нарастил закупки газа с американского направления (США, Тринидат и Тобаго) до 27,4 млрд куб. м, что на 23% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

До этого сообщалось, что Европа в апреле импортировала рекордный объем СПГ за все время наблюдений.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в апреле потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, превысив мартовские показатели на 1%. Кроме того, результат этого года на 20% больше показателей апреля 2024 года.

Этот показатель стал самым высоким за все время наблюдений, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в марте текущего года (12,7 млрд куб. м).

Ранее оператор «Северного потока — 2» допустил продажу трубопровода из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами