Британская корпорация Unilever вложит в расширение производства в Мексике рекордные $30 млрд. Об этом на пресс-конференции заявил глобальный исполнительный директор компании по цепочке поставок и операциям Виллем Эйен, передает РИА Новости.

«Рад объявить, что Unilever инвестирует 30 миллиардов долларов в период с 2025 по 2028 год в разработку новых производственных линий и цифровизацию операций. Будут внедрены передовые технологии, и в Мексике будет создано 1200 прямых и косвенных рабочих мест, что добавит к более чем 7000 сотрудников в Мексике», — заявил Эйен на совместной пресс-конференции с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Он уточнил, что Unilever собирается построить новый завод по производству косметических средств и средств личной гигиены в штате Нуэво-Леон.

Unilever является одним из мировых лидеров по производству товаров ежедневного спроса.

До этого компания «Юнилевер Русь» сообщила, что сменила название на «Арнест ЮниРусь» с 31 марта, а также обновила своей логотип.

С конца 2024 года активы компании Unilever в России и Белоруссии принадлежат АО «Группа Арнест».

Ранее в Кремле призвали к отмене санкций против России.