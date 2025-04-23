Стало известно о планах ЕС запретить фирмам покупать российские энергоносители

Европейский союз (ЕС) планирует ввести запрет на покупку российских энергоносителей компаниями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам чиновника, для реализации этой инициативы Еврокомиссия рассматривает юридические варианты, с помощью которых компании смогут нарушать контракты с Россией без риска штрафов. При этом в ЕС планируют ограничить возможность введения запрета на новые договоренности.

По информации агентства, подобные меры в настоящее время рассматриваются в рамках дорожной карты по отказу от российских энергоносителей.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство Евросоюза пока не демонстрирует смены позиции по вопросу поставок российских энергоносителей. Дипломат отметила, что отказ ЕС или отдельных его членов от сырья из России приведет к стагнации европейской экономики и снижению уровня жизни в этих государствах.

Ранее в Госдуме обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе поставок российского газа.