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«Двойные стандарты»: в Госдуме объяснили, почему ЕС отложил запрет на СПГ из РФ

Депутат Толстой допустил возобновление поставок газа в ЕС через Северный поток
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Depositphotos

Зампредседателя Государственной думы Петр Толстой в интервью Tsargrad.tv прокомментировал отказ Европейского союза от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). ЕС, по мнению парламентария, спохватился, даже несмотря на обещания всесторонне поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на РФ.

Он также отметил, что можно с осторожным оптимизмом говорить о возможности запуска «Северных потоков».

«Что касается «Северных потоков», для стран ЕС это по-прежнему экономически очень интересный проект. Как и для нас. При условии, что контроль над трубопроводной частью бизнеса возьмут на себя вместо немцев американцы. Это никого не обидит. Да, это, конечно, двойные стандарты, ну а как?» — сказал Толстой.

Как сообщает Reuters, ЕС отказался от запрета на импорт российского СПГ в рамках будущих санкций.

В публикации отмечается, что европейские чиновники не решились на подобный шаг из-за сопротивления со стороны руководства ряда стран — членов ЕС. Подчеркивается, что власти Евросоюза испытывают неуверенность в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в переговорах с США.

Ранее в Бельгии назвали иллюзией разговоры о возврате российского газа в ЕС.

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