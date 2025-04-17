В МИД РФ высказались о поставках в ЕС энергоносителей

Руководство Евросоюза пока не демонстрирует смену позиции по вопросу поставок российских энергоносителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Таких тенденций на данном этапе не просматривается», — сказала российский дипломат на брифинге с журналистами.

Она отметила, что отказ Евросоюза или отдельных его членов от российских энергоносителей приведет к стагнации европейской экономики и снижению уровня жизни в самих странах ЕС.

При этом Захарова заявила, что и наращивания поставок на рынок ЕС не планируется, так как в нынешних условиях «это занятие неблагодарное». Однако дипломат подчеркнула, что Россия всегда была и остается надежным экспортером энергоресурсов на мировые рынки.

17 апреля агентство Reuters сообщило, что ЕС отказался от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих санкций. В статье отмечается, что еврочиновники не решились на подобный шаг из-за сопротивления ряда стран-членов союза. Подчеркивается, что власти ЕС неуверенны в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в переговорах с США.

Ранее в Госдуме обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе поставок российского газа.