Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о поставках в ЕС энергоносителей

Захарова: Москва не видит пересмотра позиции ЕС по поставкам энергоносителей РФ
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Руководство Евросоюза пока не демонстрирует смену позиции по вопросу поставок российских энергоносителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Таких тенденций на данном этапе не просматривается», — сказала российский дипломат на брифинге с журналистами.

Она отметила, что отказ Евросоюза или отдельных его членов от российских энергоносителей приведет к стагнации европейской экономики и снижению уровня жизни в самих странах ЕС.

При этом Захарова заявила, что и наращивания поставок на рынок ЕС не планируется, так как в нынешних условиях «это занятие неблагодарное». Однако дипломат подчеркнула, что Россия всегда была и остается надежным экспортером энергоресурсов на мировые рынки.

17 апреля агентство Reuters сообщило, что ЕС отказался от запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках будущих санкций. В статье отмечается, что еврочиновники не решились на подобный шаг из-за сопротивления ряда стран-членов союза. Подчеркивается, что власти ЕС неуверенны в альтернативных источниках энергии и хотят сохранить сильную позицию в переговорах с США.

Ранее в Госдуме обвинили ЕС в двойных стандартах в вопросе поставок российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами