США потребовали от Британии снижения пошлин на автомобили

WSJ: США потребовали от Великобритании снизить пошлины на авто с 10 до 2,5%

Администрация США потребовала от Великобритании снизить пошлины на американские автомобили с 10 до 2,5%. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Также, по данным издания, в Вашингтоне стремятся добиться от Лондона смягчения условий импорта американской сельскохозяйственной продукции и пересмотреть правила определения происхождения товаров. Полный список требований пока не известен. Сейчас США облагают импорт из Великобритании пошлинами в размере 10%.

До этого сообщалось, что Япония может смягчить стандарты безопасности автомобилей в качестве уступки США.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее глава минфина США Бессент заявил, что ожидает деэскалации торговой войны с КНР.