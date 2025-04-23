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Американский министр ожидает смягчения отношений с КНР

Bloomberg: глава минфина США Бессент ожидает деэскалации торговой войны с КНР
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент ожидает деэскалации торговой войны с КНР. Об этом пишет Bloomberg.

После соответствующего заявления Бессента для представителей JP Morgan Chase ключевой индекс американской экономики S&P 500 вырос на 2,5%. Ожидается, что дипломатические способности министра позволят США заключить торговые сделки в течение периода заморозки части введенных Вашингтоном пошлин, что, в конечном итоге, позволит предотвратить утечку капитала из США.

До этого WSJ писала, что президент США Дональд Трамп отложил ввод пошлин для 75 стран после встречи с главой Минфина.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее посол КНР в РФ Чжан заявил, что, столкнувшись с экономическим буллингом США, Пекин примет ответные меры.

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