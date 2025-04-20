В Японии предложили США уступки на торговых переговорах

Япония может нарастить импорт риса из США и упростить доступ американских автомобилей на японский рынок в качестве уступки Вашингтону в ходе торговых переговоров. Об этом пишет издание Nikkei.

Чтобы добиться от США снижения пошлин на импорт из Японии, Токио может смягчить требования по стандартам безопасности для американских авто, которые сейчас должны проходить несколько месяцев сертификации по применяемым в этой стране стандартам безопасности перед попаданием на японский рынок.

Сейчас в Японии действуют одобренные ООН единые стандарты сертификации и тестирования машин, в США же работает собственная сертификация.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

9 апреля Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее фондовый рынок Японии открылся с обвалом на фоне пошлин США.