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Литовская финкомпания Paysera пригрозила россиянам заморозкой счетов

Литовская финкомпания Paysera уведомила граждан Белоруссии и РФ о заморозке счетов
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Depositphotos

Литовская финансовая компания Paysera рассылает пользователям с гражданством Белоруссии и России, имеющим шенгенскую визу категории D, уведомление о возможной заморозке счетов. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным источника, клиентам из РФ и Белоруссии с визой грозят заморозить счета в тех случаях, если они не предоставят европейский ВНЖ.

«У вас есть 14 календарных дней с даты отправления этого письма, чтобы предоставить требуемую документацию. Если в течение этого срока документы не будут присланы, на ваш счет Paysera будут наложены ограничения», — говорится в рассылке.

Средства клиента будут заморожены до тех пор, пока их владелец не предъявит необходимые документы.

Недавно Сейм Литвы утвердил продление национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии на фоне украинского кризиса. Санкции предусматривают приостановку рассмотрения заявок на временный вид на жительство для граждан РФ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что литовские силовики заподозрили россиянина в обходе санкций против РФ.

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