Литва на год продлила санкции против граждан России и Белоруссии

Литва намерена аннулировать ВНЖ россиян за поездки в Россию

Сейм Литвы утвердил продление национальных санкций в отношении граждан России и Белоруссии на фоне украинского кризиса. За решение проголосовали 115 депутатов, один воздержался, сообщает ТАСС.

Санкции предусматривают приостановку рассмотрения заявок на временный вид на жительство (ВНЖ) для граждан РФ и Белоруссии. Россиянам, въезжающим в Литву в исключительных случаях, запрещено покупать недвижимость, ввозить наличные гривны и оформлять электронный резидентский статус. Предложение об аннулировании ВНЖ при частых поездках в РФ или Белоруссию не получило поддержки.

«Установленные ограничения оптимальны и согласованы. В условиях текущих угроз эти меры необходимы», — заявили в МИД Литвы.

В ноябре прошлого года литовские власти ужесточили правила приема заявлений о выдаче вида на жительство для иностранцев.

Известно также, что с 1 декабря 2024 года Литва ввела электронные очереди в пунктах пропуска на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее было названо число иностранцев, переехавших в Россию из недружественных стран за год.