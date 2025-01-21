Литовские силовики заподозрили россиянина в обходе санкций против РФ

Литовские силовики задержали россиянина, которого подозревают в обходе санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

«В действиях, нарушающих режим международных санкций или ограничительные национальные меры Литвы, подозревается гражданин России, имеющий временный вид на жительство», — заявило ведомство.

Предполагается, что гражданин РФ передавал оборудование на родину, используя схему с экспортом в третьи страны. Всего в деле 10 фигурантов, причем расследование идет не только в Литве, но и на территории других государств Прибалтики.

Россиянину грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.

В декабре президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Россия не испытывает тех страданий от санкций, которые предполагались в Европейском Союзе (ЕС). Также он отметил, что сейчас наблюдается ослабление «санкционного порыва» в ЕС и рост методов обхода санкций.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сохранении антироссийских санкций.