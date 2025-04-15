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«Рынок сдуется»: эксперт раскрыл последствия отмены льготной ипотеки

Эксперт ипотечного рынка Гордейко: без льгот ипотечный рынок в РФ сдуется
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В России с завершением программы льготной ипотеки снизилась привлекательность этого вида кредитования. При этом проблемой остается неравномерность жилищного строительства – по данным Дом.РФ, есть порядка тысячи городов, где ничего не возводится. Без программ льготного кредитования ипотечный рынок «сдуется,», заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко в эфире Общественной Службы Новостей.

Застройщики сегодня заходят лишь в те города, где хорошо идет бизнес, жилье продается. При этом раньше порядка 79-90% квартир в отдельных сегментах реализовывалось с помощью ипотеки. В льготных программах при этом закладывалась инвестиционная составляющая, так как они позволяли жителям крупных городов – Москвы, Петербурга – покупать небольшие квартиры в маленьких городах и затем их перепродавать.

«То есть 5% от получателей льготной ипотеки до 2023 года брали их по несколько штук, а в деньгах это 12%, то есть 12% денег от всех льготных программ ушло не по адресу», — пояснил эксперт.

Он напомнил об ужесточении требований к заемщикам со стороны Центробанка, которое основано на сокращении долговой нагрузки россиян.

«Получается, что без льготных программ ипотечное кредитование будет сдуваться», — заключил Гордейко.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. По прогнозам экономистов и аналитиков, выдачи жилищных кредитов упадут на 35-40%, подробности – в материале «Газеты.Ru».

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