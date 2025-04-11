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Россияне рассказали, под какой процент готовы взять ипотеку

Более половины россиян готовы взять ипотеку под 15-18%
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Почти 60% россиян думают об оформлении потребительского кредита в 2025 году. При этом ипотеку рассматривают лишь 12%. Из них более половины готовы брать ипотеку по ставке 15-18% — показало исследование сервиса «Кредитный помощник» (входит в группу финансовых сервисов Cosmovisa), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее приемлемой ставкой по ипотеке в текущей ситуации для большинства заемщиков является 15-18% — такой вариант выбрали 54% россиян. Ипотечное кредитование под 20% рассмотрел бы почти каждый пятый (19%). А вот ставки от 10 до 13% готовы ждать лишь 8% россиян.

Потребительский кредит собираются оформить 58% респондентов, согласно исследованию. На втором месте по популярности находится автокредит — его выбрали 20% россиян. Ипотеку в 2025 году рассматривают лишь 12%.

По результатам исследования, 81% россиян интересуется информацией о ключевой ставке ЦБ. Она, а также невыгодные предложения банков стали основной причиной отказа от кредитования — ее выбрали 34%. Низкий уровень дохода стал вторым по популярности (23%) поводом повременить с кредитом или ипотекой. Для 16% россиян проблема кроется в отказах банков. Высокие цены на жилье, финансовая нестабильность и долгий срок выплаты беспокоят 12, 7 и 5% опрошенных соответственно.

«Сегодня спрос на кредитование находится на высоком уровне несмотря на текущую ключевую ставку и рост цен на жилье. Россияне интересуются потребительскими кредитами, ипотеками, автокредитами и пытаются находить более выгодные условия. При этом, 16% россиян отказываются от кредитования из-за отказов банков, которые не всегда означают, что человек является неблагонадежным или испытывает проблемы с финансами. В некоторых случаях они могут быть вызваны ошибками в кредитной истории, но их возможно исправить», — комментирует Дмитрий Михайлов, операционный директор Cosmovisa.

Ранее россиянам дали советы, стоит ли сейчас брать ипотеку.

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