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Ставки по потребительским кредитам в РФ увеличились до 40%

«Известия»: реальные ставки по потребительским кредитам в РФ увеличились до 40%
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Ставки по потребительским кредитам в РФ увеличились до 40%. К такому выводу пришли аналитики «Известий».

Отмечается, что в среднем за две недели реальные ставки по кредитам выросли на 2,5%. При этом некоторые банки выдают кредиты под 50%, а у отдельных игроков ставка поднялась до 60–76%.

«Максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта — например, при наличии долгов, низком доходе или нестабильной занятости», — пояснил директор кредитного направления портала «Сравни» Магомед Гамзаев.

Сейчас ключевая ставка Центробанка в России уже несколько месяцев подряд держится на отметке в 21%. При этом 27 марта сообщалось, что лишь 7% малых и средних предприятий в России готовы взять кредит по ставке выше 20%. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка ЦБ снизится после устойчивого замедления инфляции.

Ранее в правительстве РФ заявили, что отмена санкций может затормозить экономику РФ.

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