Набиуллина оценила вероятность снижения ключевой ставки в РФ

Ключевая ставка Центробанка РФ начнет снижаться после устойчивого замедления инфляции. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году», — сказала она.

ЦБ РФ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, а также восемь экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», предрекли сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

До этого президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что ключевую ставку ЦБ лучше оставить на текущем уровне в 21%. По его словам, россиянам лучше готовиться к тому, что ситуация будет оставаться такой же напряженной.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.