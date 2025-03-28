В правительстве РФ выразили опасение по поводу отмены антироссийских санкций

Западные санкции заставили российскую экономику быстро развиваться, в случае их отмены экономический рост РФ может затормозиться. Такое опасение выразил вице-премьер России Алексей Оверчук, пишет РИА Новости.

Выступая на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Азиатского форума в Китае, он напомнил, что рост ВВП РФ за год составил 4,1%.

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас в России, заключается в том, что мы опасаемся, что в случае отмены санкций мы не сможем развиваться так, как планировали», — сказал Оверчук.

В качестве примера он привел авиационную промышленность, которая была хорошо развита в СССР, но в 90-х годах едва не перестала существовать. В 2022 году к антироссийским санкциям присоединились Airbus и Boeing, и страна вновь начала активно развивать авиационную отрасль. Эти усилия привели к тому, что три недели назад первый полет совершил «региональный самолет», полностью оснащенный российскими комплектующими, отметил вице-премьер.

По его словам, многие отечественные предприятия взяли кредиты, чтобы начать разрабатывать и производить то, «чего раньше никогда не производили».

«Они обеспокоены тем, что иностранные компании могут вернуться в Россию. Так что сейчас это беспокоит нас больше, чем санкции», — добавил Оверчук.

Европейские страны не намерены ослаблять санкции против России даже в свете договоренностей по Черноморской инициативе. Об этом заявили лидеры Франции, Британии и ФРГ, а также ряд политиков Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил отмену санкций против РФ на данном этапе с «катастрофой для дипломатии». При этом в США возможность ослабления санкций (впрочем, как и усиления) рассматривают. Но, как признают в Вашингтоне, участие европейцев в этом процессе необходимо. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС признали вред от антироссийских санкций.