Названа доля компаний готовых взять кредит по ставке в 20% и выше

Кредит по ставке в 20% и выше готовы оформить лишь 7% компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования общественной организации «Опоры России».

Согласно результатам исследования, каждая пятая компания готова взять кредит с предельной ставкой 6-10%. Еще 20% участников опроса назвали допустимой ставку в 15-20%.

Высокие ставки по кредитам создают серьезную нагрузку для малых компаний. Как заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Олега Скапенкера, если они примут на себя непосильную нагрузку, возможны даже массовые банкротства таких организаций.

21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В 2025 году банки начали понижать ставки по вкладам. Доходность депозитов сократилась в среднем на 1–2,5 процентных пункта. Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках опустилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025-го.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что по мере снижения ставок по вкладам вырастет количество депозитов с лестничной системой начисления процентов. В этом случае доход может быть ниже на 20 тыс. рублей по сравнению с обычной ставкой.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.