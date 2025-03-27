Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа доля компаний готовых взять кредит по ставке в 20% и выше

Опора России: лишь 7% МСП в России готовы взять кредит по ставке выше 20%
close
Pixabay

Кредит по ставке в 20% и выше готовы оформить лишь 7% компаний из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследования общественной организации «Опоры России».

Согласно результатам исследования, каждая пятая компания готова взять кредит с предельной ставкой 6-10%. Еще 20% участников опроса назвали допустимой ставку в 15-20%.

Высокие ставки по кредитам создают серьезную нагрузку для малых компаний. Как заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Олега Скапенкера, если они примут на себя непосильную нагрузку, возможны даже массовые банкротства таких организаций.

21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% третий раз подряд. В 2025 году банки начали понижать ставки по вкладам. Доходность депозитов сократилась в среднем на 1–2,5 процентных пункта. Согласно данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках опустилась с 22,28% в середине декабря 2024 года до 21,44% в первой декаде февраля 2025-го.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что по мере снижения ставок по вкладам вырастет количество депозитов с лестничной системой начисления процентов. В этом случае доход может быть ниже на 20 тыс. рублей по сравнению с обычной ставкой.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами