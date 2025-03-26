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Мишустин рассказал об укреплении экономики при Путине

Мишустин: экономика укрепилась за 25 лет с первого президентства Путина
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России серьезно укрепилась за 25 лет, прошедших с первого избрания Владимира Путина президентом. Его слова приводит ТАСС.

«Именно 26 марта 2000 года президентом Российской Федерации был впервые избран Владимир Владимирович Путин. За это время экономика страны очень серьезно укрепилась», — сказал Мишустин.

По его словам, благодаря этому можно решать самые амбициозные задачи, которые Путин поставил до 2036 года.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 25 лет президентства Владимира Путина страна проделала огромный путь.

26 марта 2000 года Владимир Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. C 31 декабря 1999-го он занимал должность исполняющего обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина. Всего у Путина на данный момент пять сроков на посту главы государства. С 2008 по 2012 год он возглавлял правительство РФ.

Ранее в Кремле высказались о портрете, который Путин подарил Трампу.

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