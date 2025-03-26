Песков оценил 25 лет президентства Путина

Песков заявил, что Россия проделала огромный путь за 25 лет президентства Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за 25 лет президентства Владимира Путина страна проделала огромный путь.

«За 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю экономической пропасти, политической пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны, до превращения действительно в суверенное государство», — сказал Песков.

По его словам, это факты, «которые нужно просто констатировать».

В начале марта Путин заявил, что «Российская Федерация живет, работает и сражается за свое будущее».

26 марта 2000 года Владимир Путин впервые был избран президентом Российской Федерации. C 31 декабря 1999-го он занимал должность исполняющего обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина. На досрочных президентских выборах Путин победил в первом туре, набрав 52,94% голосов. Явка составила 68,7%. Всего у Путина на данный момент пять сроков на посту главы государства. С 2008 по 2012 год он возглавлял правительство РФ.

Ранее в Кремле высказались о портрете, который Путин подарил Трампу.