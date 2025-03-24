В Кремле высказались о портрете, который Путин подарил Трампу

Президент России Владимир Путин действительно передал американскому коллеге Дональду Трампу подарок. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы давать дополнительную информацию, если президент сам не расскажет», — сказал он.

До этого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от российского лидера. По его словам, работа была заказана Путиным у ведущего российского художника. Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

Художник и академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил, что подаренная американскому президенту картина — бесценное произведение искусства. При этом он также уточнил, что авторы, как правило, не комментируют свои работы и не раскрывают, для кого они были созданы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.