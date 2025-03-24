Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о портрете, который Путин подарил Трампу

Песков: подарок Путина Трампу был личным
close
White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин действительно передал американскому коллеге Дональду Трампу подарок. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге. В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы давать дополнительную информацию, если президент сам не расскажет», — сказал он.

До этого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от российского лидера. По его словам, работа была заказана Путиным у ведущего российского художника. Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

Художник и академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил, что подаренная американскому президенту картина — бесценное произведение искусства. При этом он также уточнил, что авторы, как правило, не комментируют свои работы и не раскрывают, для кого они были созданы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами