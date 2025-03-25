Юрист рассказал, кому доступно списание долгов по кредитам в 2025 году

Участникам специальной военной операции (СВО), заключившим контракт на службу в Вооруженных силах России после 1 декабря 2024 года, стала доступна возможность полного списания долгов по кредитам. Об этом РИА Новости рассказал юрист Давид Адамс.

Он добавил, что такая возможность также распространяется на супругов участников СВО. Им позволяется избавиться от задолженностей по потребительским и ипотечным кредитам в размере до 10 млн рублей.

Адамс подчеркнул, что право на списание долга появляется только в случае, если взыскание по кредиту началось до установленной даты.

До этого директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов заявил, что вместо ряда адресных инициатив по поддержке участников специальной военной операции для них стоит ввести полноценную льготную ипотечную программу под 2% годовых, которая бы действовала по всей России.

Дополнительной мерой поддержки могут стать государственные сертификаты на первоначальный взнос, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России запустят новую программу поддержки для ветеранов спецоперации.