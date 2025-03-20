В России предложили ввести льготную ипотеку для участников СВО

Вместо ряда адресных инициатив по поддержке участников специальной военной операции для них стоит ввести полноценную льготную ипотечную программу под 2% годовых, которая бы действовала по всей России. Об этом во время прошедшего в Екатеринбурге бизнес-завтрака «Ипотечный шторм: пережить нельзя остаться за бортом» заявил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов, которого цитирует пресс-служба девелопера.

«Мы предлагаем сделать поддержку защитникам Родины более системной. Эту задачу могла бы выполнить программа ипотечного кредитования для участников СВО, которая действовала бы по всей стране и продолжала бы работать даже после наступления мира», — сказал Рустам Азизов.

Он подчеркнул, что оптимальная ставка для участников СВО могла бы составлять 2% годовых, первоначальный взнос — от 10% от стоимости жилья, а срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита — 20 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных регионов — 12 млн рублей.

Дополнительной мерой поддержки могут стать государственные сертификаты на первоначальный взнос, добавил он.

«Было бы логично запустить данную программу именно в этом году, объявленном президентом РФ Годом защитника Отечества», — считает Азизов.

Предложение ГК «А101» представитель компании подкрепил цифрами. Он отметил, что если приобретать квартиру стоимостью 12 млн рублей по рыночной ипотеке, первоначальный взнос составляет 20%, ставка — 25%, ежемесячный платеж — 200,119 тыс. рублей.

По программе семейной ипотеки первоначальный взнос за квартиру этой же стоимости составляет 20%, ставка — 6%, ежемесячный платеж — 57,556 тыс. рублей.

По предлагаемой льготной ипотеке для участников СВО первоначальный взнос составит 10%, сумма сертификата на первоначальный взнос — 1 млн рублей, ставка — 2%, и тогда ежемесячный платеж будет равен 39,918 тыс. рублей.

По его словам, такой проект был бы полезен и с точки зрения поддержки российского рынка в целом.

«Сегодня 95% ипотечных сделок ГК «А101» приходится на семейную ипотеку. Между тем жилищные займы являются самым мощным драйвером для всей строительной отрасли», — отметил Азизов.

Кроме того, в компании считают необходимым ввести льготное жилищное кредитование для работников бюджетной сферы и молодых специалистов, а также снова распространить действие IT-ипотеки на Москву и Петербург.