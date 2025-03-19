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В России запустят новую программу поддержки для ветеранов спецоперации

URA.RU: участникам СВО и их семьям помогут открыть свой бизнес
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Shutterstock

Ветеранам специальной военной операции и членам их семей будут помогать с открытием собственного бизнеса. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина в беседе с URA.RU.

Как уточняется, 17 марта стартовал проект, в котором успешные предприниматели поделятся с участниками СВО опытом создания и развития бизнеса.

«Нужно помочь ветерану или члену его семьи понять, хочет ли он этим заниматься, понимает ли всю ответственность. В таком случае мы готовы научить его азам предпринимательства, рассказать, как получить грант, льготный кредит. Планируется введение института наставничества, чтобы помочь встать на ноги», — сказала Когогина.

По ее словам, цель проекта — увеличить число предпринимателей.

10 марта этого года президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обеспечить всем участникам СВО право на статус ветерана. Также Путин отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.

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