Чистая прибыль «Роснефти» за 2024 год стала второй по величине в истории компании

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, в 2024 году достигла 1,08 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованном компанией отчете о результатах работы за прошедший год.

Как уточнили в нефтяной компании, этот показатель стал вторым по величине в истории «Роснефти» и совпал с консенсус-прогнозами аналитиков.

Из отчета также следует, что на финансовый результат негативно повлияли рост ставок по заемным средствам и неденежные факторы, включающие курсовую переоценку валютных обязательств и увеличение налога на прибыль.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал, что дополнительное давление на показатель чистой прибыли был оказан значительным ростом ключевой ставки.

«В частности, процентные расходы Компании по кредитам и займам в 2024 г. выросли в 1,5 раза. Должен отметить, что Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» завершила 2024 год с ростом выручки на 2,7%, достигнув рекордного показателя в 10,1 трлн рублей.

В свою очередь, прибыль до выплаты налогов и процентов (EBITDA) также обновила исторический максимум нефтяной компании, составив 3 трлн рублей.