«Роснефть» по итогам 2024 года увеличила выручку на 2,7%

Выручка «Роснефти» в 2024 году достигла рекордного уровня в 10,1 трлн рублей

«Роснефть» завершила 2024 год с ростом выручки на 2,7%, достигнув рекордного показателя в 10,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного компанией отчета о финансовых результатах за прошедший год.

Прибыль до выплаты налогов и процентов (EBITDA) также обновила исторический максимум нефтяной компании, составив 3 трлн рублей.

При этом из отчета следует, что удельные затраты «Роснефти» на добычу углеводородов составили 2,9 долл./барр.н.э., что ниже целевого ориентира, указанного в стратегии компании.

В свою очередь, долговая нагрузка нефтяной компании осталась стабильной. Так, по состоянию на конец 2024 года соотношение чистого финансового долга к EBITDA сохранилось на уровне 1,2x, как и в третьем квартале. Вместе с тем, ведущие российские рейтинговые агентства оценивают долговую нагрузку компании как низкую.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей в 2024 году, несмотря на сложные экономические условия. Так, компания сохранила статус крупнейшего налогоплательщика России, выплатив по итогам 2024 года в консолидированный бюджет страны рекордный для России объем налоговых платежей. Их сумма превысила 6,1 трлн рублей.