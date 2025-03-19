Импортер уклонился от таможенных платежей на полмиллиарда рублей

Импортер куриного мяса из Хабаровска уклонился от таможенных платежей на сумму свыше 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, российская компания получала льготы на ввоз мяса, поскольку декларировалось, что в России оно должно было подвергнуться дальнейшей обработке или быть передано для производства мясной продукции. Однако четыре тонны поставленного продукта не подвергались дальнейшей переработке, из-за чего предоставление льготы было признано неправомерным. В связи с обвинением было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что куриная грудинка по итогам 2024 года прибавила в цене, хотя в конце января — начале февраля тушка и филе стали стоить меньше. При этом куриное крыло зимой дорожает на 5-10 руб. в неделю. Одним из факторов роста цен на куриное мясо была названа нехватка работников на фермерских хозяйствах.

Ранее суд в Петербурге вернул «Лемана Про» миллионы рублей таможенных платежей.