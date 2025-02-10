Суд в Петербурге вернул сети «Лемана Про» миллионы рублей таможенных платежей

Юридическое лицо сети магазинов «Лемана Про» (бывший «Леруа Мерлен») в России ООО «Ле монлид» выиграло суд о доначислении платежей Пулковской таможней. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«13–й Арбитражный апелляционный суд (13 ААС) отменил решение первой инстанции, признавшей в апреле 2024 года обоснованной позицию Пулковской таможни о доначислении ООО «Ле монлид» 806,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным издания, судебное разбирательство произошло после проверки, проведенной в 2022 году Пулковской таможней. По данным службы, «Леруа Мерлен Восток» не включило в стоимость продукции лицензионные платежи за использование торговых марок «Леруа Мерлен» и Leroy Merlin, из-за чего компания необоснованно заплатила меньше таможенных платежей.

В 2023 году компания обжаловала решение проверки в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, но получила отказ и направила жалобу в 13 ААС. Вторая инстанция в начале декабря 2024 года обязала таможенников вернуть истцу 711 млн рублей по неправомерно уплаченным таможенным платежам. Оставшиеся средства посчитали правомерно изъятыми.

В июне 2024 года стало известно, что «Леруа Мерлен» в России сменит название «Лемана Про» до конца 2024 года. В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в прошлом году.

Ранее стало известно, что «Лемана про» уберет из продажи наборы для ванны с Буддой после скандала.