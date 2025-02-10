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Ресторатор высказался о росте цен на свиную грудинку и куриные крылышки в России

Ресторатор Миронов назвал два фактора подорожания куриного мяса в России
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ресторатор, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров РФ Сергей Миронов дал комментарий kp.ru по поводу резкого подорожания в стране некоторых видов мяса.

Издание ссылается на результаты исследования компании NTech. Согласно его результатам, свиная грудинка за год подорожала почти в 1,5 раза. Это произошло еще в сентябре-октябре 2024-го, а сейчас продукт даже дешевеет. Куриная грудинка по итогам прошлого года прибавила в цене, хотя в конце января — начале февраля тушка и филе стали стоить меньше. При этом куриное крыло зимой дорожает на 5-10 руб. в неделю.

Миронов усомнился в данных NTech по поводу свиной грудинки и призвал их перепроверить, но не удивился, что стоимость куриного мяса увеличилась.

«На фоне нехватки работников растет стоимость труда, плюс рост стоимости кормов, производственных затрат. Второй фактор — высокая ключевая ставка, надо отдавать кредиты, и это тоже сказывается на цене», — сказал эксперт.

Он добавил, что опережающий рост цен на куриные крылышки связан с заказами предприятий быстрого питания, которые готовят их во фритюре.

До этого врачи призвали не отказываться от натурального мяса в пользу соевого, потому что в нет необходимых организму железа и витамина B12.

Ранее мясо стало причиной закрытия магазинов «Светофор».

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