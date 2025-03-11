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Курс доллара опустился ниже 86 рублей

Курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с 26 февраля
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара на международном валютном рынке Форекс опустился ниже 86 рублей, сообщает РБК.

По данным на 12:25 по московскому времени пара доллар/рубль снижалась на 1,9%, опустившись до 85,9568.

Курс евро на российском межбанковском рынке снижался на 1,1% и составлял 93,916 рубля.

Накануне Центральный Банк России скорректировал курсы иностранных валют, снизив их на почти один рубль. Официальный обменный курс юаня к рублю уменьшился на 15,89 копейки, составив 12,0798 рубля вместо предыдущих 12,2387. Курс доллара установлен на уровне 88,38 рубля, что на 74,9 копейки ниже, чем в субботу, 8 марта. Европейская валюта также подешевела на 1,42 рубля, снизившись с 96,86 до 95,44 рубля.

Директор департамента операций на финансовых рынках Банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что на этой неделе доллар будет стоить 88-90 рублей, а евро — 96-98 рублей.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, что важнее доллара по 60 рублей.

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